Düzce'de kamyon yangını: 150 tavuk telef oldu

S.T. yönetimindeki canlı tavuk yüklü kamyon, Yeşilyayla mevkiinde arka lastiklerinden alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın, kamyonun dorse kısmına sıçradı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak, yangın sonucunda dorse kullanılamaz hale geldi ve yaklaşık 150 tavuk telef oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.