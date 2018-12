Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan Ses ailesi, 2 yıl önce beyinde damar yumağı hastalığına yakalanan 17 yaşındaki kızlarının ameliyat olması için yardım bekliyor.

His kaybı nedeniyle hastaneye başvuran 17 yaşındaki Gamze, yapılan tetkiklerde "damar yumağı hastalığı teşhisi" konulmasının ardından okula gidemez hale geldi. Okulunu bırakmak zorunda kalan Gamze, yatağa bağımlı olmasa da el ve ayaklarındaki his kaybı nedeniyle evden dışarıya çıkamıyor.



Gamze'nin ameliyat masraflarını karşılayamayan anne-baba, kızları için yardım bekliyor.



Baba Erol Ses, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıl boyunca bir çok hastaneye gittiklerini ancak maddi yetersizlikten nedeniyle tükendiklerini söyledi.



Ses, doktorların bu ameliyatının çok riskli olduğunu söylediğini belirterek, şöyle konuştu:



"2 yıl önce kızımızın rahatsızlığı nedeniyle ameliyat ettirdik. Tümor diye ameliyata girdi ancak damar yumağı çıktı. Riskli bir ameliyattı ve 7 buçuk saat sürdü. Ameliyattan sonra 3 ay fizik tedavi gördü, 3 ay sonunda yine ağrıları başladı. Elinde ve ayağında hissizlikler baş gösterdi. Tekrardan hastaneleri gezmeye başladık. 2 senedir hastanelerde koşturuyoruz. En son İstanbul'da ameliyat eden doktorumuz 'Biz bu ameliyatı burada yapamayız özel hastanede yapılması lazım' dedi. 2 sefer anjiyo oldu. Hocalarımız bu ameliyatın çok riskli ve zor olduğunu söyledi."



"Yardım bekliyoruz"



Kızlarının sağlığına kavuşturması için maddi olarak tüm imkanları kullandıklarını vurgulayan Ses, "Hastane hastane gezmekten çocuğumun psikolojisi bozuldu. En son hocamızda bu ameliyatın mutlaka olması gerektiğini söyledi. Ameliyatımız da biraz külfetli ve boyumuzu aşıyor. Zaten elimizde olanı da dolaşırken harcadık. Malımı mülkümü satsam ameliyatın 3'te birini karşılamıyor. Bu sebeple eşten, dosttan yardım bekliyoruz." diye konuştu.



Hastalığı nedeniyle ölme tehlikesi olduğunu aktaran Ses, sözlerini şöyle tamamladı:



"Doktorların bize söylediği bir an önce ameliyat. Sabah uyanabilir ama felç olarak uyanabilir, ölüm riski de var. Onun için herkesten elini taşın altına koymasını bekliyoruz."



Anne Nevriye Ses, çocuğunun gözünün önünde eridiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Çocuğumun bu ameliyatı olması gerekiyor. 'Ameliyatı özel hastanede yapılması gerekiyor' dediler. Bunun da maliyeti çok yüksek. 155 bin lira maliyeti var. Biz devletimizden ve tanıdık-tanımadık herkesten çocuğumuzun sağlığı için yardım bekliyoruz."