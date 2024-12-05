Düzce'de otomobil dereye yuvarlandı

Düzce'de, D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda ilerleyen otomobil, Karaca Deresi'ne devrildi. Kazada otomobilde bulunan C.T. ve A.E. yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Düzce'de otomobil dereye yuvarlandı
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Düzce'de feci bir kaza meydana geldi. D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Düzce istikametinde seyreden kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 81 ABR 043 plakalı otomobil, Beyciler Kavşağı'ndan yaklaşık 100 metre sonra Karaca Deresi'ne devrildi.

Düzce'de otomobil dereye yuvarlandı - Resim : 1

Kazayı gören çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Düzce'de otomobil dereye yuvarlandı - Resim : 2

Kazada otomobilde bulunan C.T. ve A.E. yaralandı. Yaralılar, ekipler ve vatandaşlar tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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