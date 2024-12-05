Düzce'de otomobil dereye yuvarlandı

Düzce'de feci bir kaza meydana geldi. D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Düzce istikametinde seyreden kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 81 ABR 043 plakalı otomobil, Beyciler Kavşağı'ndan yaklaşık 100 metre sonra Karaca Deresi'ne devrildi.

Kazayı gören çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan C.T. ve A.E. yaralandı. Yaralılar, ekipler ve vatandaşlar tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.