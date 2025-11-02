Düzce’de şaşırtan olay! Aynı yerde yarım saat arayla iki kamyon alev aldı

Düzce’nin Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi’nde yarım saat arayla iki kamyonda yangın çıktı. Alev topuna dönen araçların kupa kısmı tamamen yandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce’nin Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi’nde kısa aralıklarla iki ayrı kamyon yangını meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, OSB içerisinde seyir halindeyken 81 ER 299 plakalı Desoto marka kamyonun kupasındaaniden yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken kamyonun kupa kısmı tamamen yandı.

İlk olaydan yaklaşık yarım saat sonra, bu kez aynı bölgede 81 FM 854 plakalı kamyonun kupa kısmında yangın çıktı. Bölgede beton çalışması yapan mikser sürücüleri ve çevredeki vatandaşlar alevlere müdahale ederek yangının büyümesini engelledi.

Her iki kamyon da kullanılamaz hale gelirken, olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

yangını kamyon
