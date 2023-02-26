Düzce'de "Tek Yürek Tek Kart" uygulaması: Depremzedeye ücretsiz ulaşım imkânı

"Tek Yürek Tek Kart" uygulaması kapsamında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) depremzede listesinde yer alan vatandaşlar, Düzce'de sınırsız ve ücretsiz şekilde seyahat edebilecek.

Belediye Başkanı Faruk Özlü, yaptığı yazılı açıklamada, devlet millet el ele vererek başlatılan yardım kampanyalarının sürdüğünü belirtti.

Bir yandan çadır kentler için üretilen tuvalet, duş, bebek odası gibi öncelikli ihtiyaçları gidermeye çalıştıklarını anlatan Özlü şu ifadeleri kullandı:

- Tüm bunların yanında ulaşım konusunda da Düzce'de misafir ettiğimiz kardeşlerimiz için 'Tek Yürek Kart' uygulamasını başlattık. Bu uygulama ile misafir afetzede kardeşlerimiz Ulaşım AŞ'ye ait araçlarımızdan ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Depremzedelerin uygulamadan faydalanabilmesi için Bahçeşehir Mahallesi'ndeki Zahidül Kevseri Kız Öğrenci Yurdunda belediyenin açtığı stanta başvuru yapması gerekiyor.

Başvuru yapan afetzede vatandaşlar, Cedidiye Mahallesi Bolu Caddesi Kazım Demir İş Hanı'nda bulunan Ulaşım AŞ Kent Kart ofisinden kartlarını alabilecek.