Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu! 18 Kişi Yakalandı

Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele ekipler tarafından kararlılıkla sürdürülmeye devam ediyor. Son olarak Düzce'de önemli bir operasyona imza atıldı.

18 Kişi Yakayı Ele Verdi!

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmaların ardından uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran 18 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişiler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamada 200 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 6 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 3 adet sentetik ecza (lyrica), 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 18 şüpheli hakkında adli tahkikat yapıldı.