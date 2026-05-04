Düzce’de yarın okullar tatil mi?? 5 Mayıs Salı Düzce Valiliği tatil açıklaması

Düzce’de etkili olan yağışlı hava sonrası öğrenciler ve veliler, 5 Mayıs Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Gözler yapılacak resmi açıklamalara çevrildi.

5 MAYIS SALI DÜZCE’DE OKULLAR TATİL Mİ?

5 Mayıs Salı günü için Düzce Valiliği tarafından yapılmış resmi bir tatil açıklaması bulunmuyor. Bu nedenle eğitim-öğretimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor. Olası bir karar alınması halinde valilik tarafından duyuru yapılacak.

DÜZCE’DE HAVA NASIL OLACAK?

Düzce’de Salı günü hava koşulları bahar geçişine uygun şekilde seyredecek. Gün içerisinde hafif yağışlı ve yer yer kapalı bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların gün içinde yaklaşık 13 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.