Düzce'de zincirleme kaza: 6 yaralı

Düzce'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Düzce'de zincirleme kaza: 6 yaralı
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Düzce'nin Akınlar Mahallesi 2580. Cadde'sinde meydana gelen kazada, B.A. yönetimindeki 67 TT 977 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak büyük bir zincirleme kazaya yol açtı. Araç, önce aynı yönde seyir halinde olan M.Y.T.'nin kullandığı 81 AEN 481 plakalı motosiklete çarptı, ardından karşı istikametten gelen E.B. idaresindeki 67 SL 008 plakalı oto kurtarıcıyla çarpıştı.

Kaza sonucu hafif ticari araç sürücüsü B.A. ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü ve oto kurtarıcı şoförü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay yerine ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, 6 kişi ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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