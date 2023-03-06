Düzce'de zincirleme trafik kazası

Düzce'de yoldaki çuval nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Düzce'de zincirleme trafik kazası
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D-100 kara yolu Düzce kesiminde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Yolun Ankara istikametinde seyreden 34 EA 183 plakalı otomobilin sürücüsü Y.K, Çoban mevkisinde yolda bulunan çuvala çarpmamak için aniden frene bastı.

Bu sırada aynı istikamette giden Ö.I idaresindeki 81 ABA 652 plakalı otomobil, arkasından gelen İ.A. yönetimindeki 25 SF 753 plakalı araç ve Y.K.Y'nin kullandığı 54 UG 634 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada yaralanan sürücü Ö.I. sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tek şeridi trafiğe kapatılan yolda ulaşım, yarım saat süren çalışmanın ardından normale döndü.
Polis, kazaya neden olan ve içi hafif plastik parçalarla dolu çuvalın yola nasıl bırakıldığına ilişkin çalışma başlattı.

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