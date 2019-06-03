Yurttaşların üretimde olduğu gibi hayatın her alanında haklarını alabilmesinin yolu örgütlü toplum olmaktan geçiyor. Kooperatifleşme de bu yollardan biri. Düzce Depremzeler Derneği öncülüğünde kooperatif kuran evsiz depremzedeler, hem evlerinin inşaatını sürdürdüler, hem de açtıkları davaları kazandılar. Şimdi evlerin tamamlanabilmesi için TOKİ'nin kredi vermesini bekliyorlar.

1999 Düzce depreminde binlerce vatandaş evsiz kaldı. Kiracı olan depremzedeler için hiçbir girişimde bulunulmadı. Depremzedeler Dayanışma Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Sami Kılıç, süreci anlattı.



Yıllarca yasalardan doğan hakkı almak için mücadele eden depremzedeler, TOKİ'nin kendilerine arsa tahsis etmesini sağladılar. Kendi imkanlarıyla su basmanlarını ve bazı binaların karkas inşaatını bitirdiler. Adapazarı Bölge İdare Mahkemesi'nde açtıkları davayı kazandılar.



Kılıç, kanuna göre TOKİ'nin teknik yardım, malzeme yardımı ve kredi vermesi gerektiğini söyledi.



Daha önce Vatan Partisi Düzce İl örgütünü de ziyaret eden depremzedeler, şimdi TOKİ'nin vereceği krediyi bekliyor.



Depremzedelerin kurduğu kooperatif, farklı yönetim anlayışıyla da dikkat çekiyor. 40 kişilik danışma kurulunda görüşülmeden hiçbir karar uygulanmıyor. Ayrıca yöneticilerin hiçbirisi huzur hakkı ücretini almıyor.





ulusal.com.tr

