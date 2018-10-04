ABD firmalarından Türkiye'ye milyarlarca dolarlık yatırım
ABD firmalarından Türkiye'ye milyarlarca dolarlık yatırım
TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
"İsrail uluslararası anlaşmalara göre savaş suçu işliyor"

Düzensiz göçmenlerin zorla barakada tutulduğu iddiası

Adana'da barakada zorla tutulduğu ileri sürülen 70 kişilik Suriyeli düzensiz göçmen grubu kurtarıldı, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Düzensiz göçmenlerin zorla barakada tutulduğu iddiası

İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki barakada çok sayıda yabancı uyruklunun zorla tutulduğu bilgisini aldı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da olduğu 70 Suriyeli düzensiz göçmeni tutuldukları barakadan alarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

Grubu yasa dışı yollardan ülkeye getiren şebekenin Hatay-Adana bağlantısını sağladığı ileri sürülen Suriye uyruklu S.B, ekiplerce Ova Mahallesi'nde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #suriye
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.