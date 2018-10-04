Adana'da barakada zorla tutulduğu ileri sürülen 70 kişilik Suriyeli düzensiz göçmen grubu kurtarıldı, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki barakada çok sayıda yabancı uyruklunun zorla tutulduğu bilgisini aldı.



Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da olduğu 70 Suriyeli düzensiz göçmeni tutuldukları barakadan alarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.



Grubu yasa dışı yollardan ülkeye getiren şebekenin Hatay-Adana bağlantısını sağladığı ileri sürülen Suriye uyruklu S.B, ekiplerce Ova Mahallesi'nde yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından "göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.