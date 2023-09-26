E-5’te Dehşet Anları! Boğazına Bıçak Dayadı

Olay Beylikdüzü’nde saat 10.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre madde bağımlısı olduğu söylenen şahıs bir parkın yanında kendisine zarar verip yaraladı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

E-5’te Dehşet Anları!

Şahıs elindeki kesici aletle polisleri tehdit edip E-5’e çıktı. Polisler trafiği yavaşlatarak şahsı yaklaşım 3 kilometre takip etti. Güzelyurt mevkisinde şahıs polisler tarafından yakalanarak hastaneye götürüldü.