E-5’te Dehşet Anları! Boğazına Bıçak Dayadı

Beylikdüzü E-5’te boğazına bıçak dayayan bir şahıs, trafiği birbirine kattı. Yaklaşık 3 kilometre boyunca E-5'te yürüyen şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, hastaneye sevk edildi.

E-5’te Dehşet Anları! Boğazına Bıçak Dayadı
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Olay Beylikdüzü’nde saat 10.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre madde bağımlısı olduğu söylenen şahıs bir parkın yanında kendisine zarar verip yaraladı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

E-5’te Dehşet Anları!

Şahıs elindeki kesici aletle polisleri tehdit edip E-5’e çıktı. Polisler trafiği yavaşlatarak şahsı yaklaşım 3 kilometre takip etti. Güzelyurt mevkisinde şahıs polisler tarafından yakalanarak hastaneye götürüldü.

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# Bıçak # dehşet anları # Trafik
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