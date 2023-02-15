e-Nabız'a yakınlarına ulaşamayan depremzedeler için yeni özellik eklendi

KAYIT VE İHBAR İMKANI VERECEK

Vatandaşlar bu alanlara kayıp yakınlarının bilgisini ve fotoğraflarını ekleyerek sistemdeki veri bankasına kayıt ve ihbarda bulunacak. Sistem, kayıp veya bulunduktan sonra kimklik çalışması yapılan çocukların da ailelerine kısa sürede kavuşabilmesi imkanı sağlıyor.