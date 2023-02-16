E-nabız'dan depremzedelere yönelik yeni uygulama

E-nabız platformundaki yeni özelliği kullanabilmek için ilk olarak https://enabiz.gov.tr adresinden ya da e-nabız mobil uygulama üzerinden e-nabız profiline erişim sağlanması gerekmektedir. Daha sonra ana sayfada yer alan ‘Doğal Afet Bilgilendirme’ alanına giriş yapılarak, ekranda yer alan ‘Doğal Afet Bilgilendirme Metni’ onaylanmalıdır. Metin onaylandıktan sonra deprem ile ilişkili birinci ve ikinci derece yakınların (anne, baba, kardeş, çocuk, eş) yer aldığı kişi listesi sıralanacaktır. Her bir kişiye ait ‘Afet Bilgisi Sorgula’ alanına giriş yapılarak detay bilgiler görüntülenecek ve eğer sağlık durumuna ilişkin bir bilgi var ise, sağlık kuruluşu bilgisi ve detay bilgiler görüntülenebilecek.