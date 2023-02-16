E-nabız'dan depremzedelere yönelik yeni uygulama
Deprem nedeni ile enkaz altında kalan vatandaşlarımıza yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yaralı vatandaşlarımız, farklı illerdeki hastanelere tedavi amacı ile gönderilirken, birçok kişi yakınlarını bulmakta güçlük çekiyor.
Kahramanmaraş depreminin ardından otuz binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği açıklandı. Enkaz altından yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımız ise, farklı illerde yer alan hastanelere ulaştırılarak tedavi altına alınıyor.
Enkaz altından çıkartılarak hastanelere gönderilen kişilere, yakınları ulaşmakta zorlanıyor. Bu nedenle, e-nabız uygulamasına fotoğrafla arama özelliği entegre edildi. Bu özellik sayesinde, vatandaşlarımızın yakınlarını daha kolay bir şekilde bulabilmesi sağlandı.
YAZILIMI TÜBİTAK GELİŞTİRDİ
TÜBİTAK tarafından geliştirilen yazılım ise, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, dijital sağlık platformu olan e-nabız’a fotoğrafla sorgulama özelliği getirildi. E-nabız uygulamasına getirilen bu yeni özellik ile vatandaşlar, birinci ve ikinci derece akrabalarının fotoğraflarını sisteme yükleyerek hangi sağlık kuruluşunda olduğunu öğrenebilecek.
E-nabız platformundaki yeni özelliği kullanabilmek için ilk olarak https://enabiz.gov.tr adresinden ya da e-nabız mobil uygulama üzerinden e-nabız profiline erişim sağlanması gerekmektedir. Daha sonra ana sayfada yer alan ‘Doğal Afet Bilgilendirme’ alanına giriş yapılarak, ekranda yer alan ‘Doğal Afet Bilgilendirme Metni’ onaylanmalıdır. Metin onaylandıktan sonra deprem ile ilişkili birinci ve ikinci derece yakınların (anne, baba, kardeş, çocuk, eş) yer aldığı kişi listesi sıralanacaktır. Her bir kişiye ait ‘Afet Bilgisi Sorgula’ alanına giriş yapılarak detay bilgiler görüntülenecek ve eğer sağlık durumuna ilişkin bir bilgi var ise, sağlık kuruluşu bilgisi ve detay bilgiler görüntülenebilecek.
LİSTEDE YAKINLARIN İSMİ YER ALMIYORSA NE YAPILACAK?
E-nabız uygulamasında yakınlara ait bilgiler yer almıyorsa; bilgilendirme uyarısı çıkan platformda, istenirse yakınının en son bulunduğu şehir seçilerek doğal afet nedeni ile ulaşılamayan yakına ilişkin güncel bilgiler belirtilip, bu alana yakınının en fazla 3 adet fotoğrafı yüklenebilecek. E-nabız profili üzerinden yüklenen fotoğraflar, sağlık tesisinde bulunan ve kimliği teşhis edilemeyen hasta fotoğrafları ile karşılaştırılarak, yapay zeka algoritması ile yapılan karşılaştırma sayesinde eşleştirilen hastaya ait sağlık tesisi bilgisi, depremzede yakını ile paylaşılacaktır.
KAYNAK: Kamugundemi