İzmir’de yaralı ebabil kuşu “Doğal Yaşam Köyü”nde tedavi altına alındı. Ancak ebabil kuşlarının nasıl beslendiği bilinmiyor. Doğal Yaşam Köyü çalışanları, Ulusal Kanal aracılığıyla uzmanlardan Ebabil Kuşu’nun nasıl beslendiği konusunda yardım istedi.

Semra Atılgan ile Yağmur Gediz İzmir Ural’da hayvanseverlikleri ile tanınıyor. Terk edilmiş, yaralanmış çok sayıda köpeği iyileştirdiler şimdi de iki kuşun tedavi ve bakımı için çaba sarf ediyorlar.



Yavru baykuş uçmayı öğrenince doğa ile buluşacak ancak ebabil kuşu bu kadar şanslı değil, çünkü yaralı.



Ebabil diğer canlılara göre farklı özellikleri olan ve araştırmalara konu olan ilginç bir kuş. Tüm ömrünü uçarak geçiriyor ve yalnızca üremek için yere iniyor.



Semra Atılgan ile Yağmur Gediz, Urla Bedemler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne bağlı Doğal Yaşam Köyü’nde ebabil kuşuna bir de barınak hazırlıyor.



HABER: UFUK AKKAYA

KAMERA: AKIN KARA

ulusal.com.tr