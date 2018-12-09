Türkiye'nin sulak alanları bir bir yok oluyor. Afyonkarahisar'daki Eber Gölü de onlardan biri. Uzmanlar, çok sayıda canlıya ev sahipliği yapan "Eber Gölü" için acil önlem alınması çağrısı yaptı.

Afyonkarahisar'da, Türkiye'nin en büyük sulak alanlarından Eber Gölü kuraklık tehdidi altında.



Göl, göçmen kuşların üreme alanı olarak ekolojik dengenin önemli bir parçası. Biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çeken, 146 kuş türüne ev sahipliği yapan göl, endemik türleri de barındırıyor.



Sadece burada bulunan ve "Baklagillerin kraliçesi" olarak adlandırılan "Eber Sarısı" endemik bir balık türü olan Anadolu inci balığı, Beyşehir kurbağası ve nesli tükenme tehlikesi altında olan bir su kaplumbağası Eber Gölü'nde yaşıyor. Her yıl onlarca bilim insanı ve fotoğrafçı, bu türleri gözlemlemek üzere bölgeye geliyor.



Eber Gölü, son yıllarda yaşanan kuraklık sonucu su seviyesinin azalması nedeniyle tehlike sinyalleri vermeye başladı.



Sazlıkları keserek gelir elde eden köylüler, gölde kayıklarıyla hareket etmekte zorlanırken. Ekonomik balıkçılık da bitme noktasına geldi.



Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, acil önlem planının şart olduğunu vurguladı.



Erişmiş, su getirmek sorunun çözümünde tek başına yeterli olmayacağını da belirtti.





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