Afyonkarahisar'da bulunan Eber Gölü'nden çok güzel görüntüler gelecek şimdi karşınıza. Gölde açan yüzlerce lotus çiçeği, hem gölü temizliyor hem de manzarasıyla fotoğraf tutkunlarını adeta büyülüyor. Göl, muhteşem manzarası nedeniyle yabancı katalog çekimleri için de tercih ediliyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Çay ilçeleri sınırlarında bulunan Eber Gölü, her yıl Mayıs sonunda muhteşem bir manzaraya kavuşuyor. Gölde açan binlerce lotus çiçeği hem gölün suyunu temizliyor hem de manzarasıyla fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor.



Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, AKÜ Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş'e göre nilüfer çiçeği çok gizemli bir bitki. Tarihsel önemi de var.



Alan Kılavuzu Kadir Ateş de Eber Gölü'nün son yıllarda düğün fotoğrafları ve doğa fotoğrafçılığı için tercih edildiğini, Rus modellerin de katalog çekimleri için geldiğini anlattı.



Halk arasında Nilüfer diye bilinen Lotus çiçeği, Avrupa'da koruma altında. Türkiye'de en çok görüldüğü yer Eber Gölü. Lotus çiçekleri, gölün suyunu da temizliyor. Eber gölü, Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından birisi. 146'ya yakın kuş türünün yaşadığı gölün korunması gerekiyor.





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