Eczaneye gitti, ölü olduğunu öğrendi

Samsun'un Yakakent ilçesinde yaşayan, emekli 2 çocuk babası Şaban Er, 3 Mayıs’ta ilaç almak için eczaneye gitti.

İlaçlarının bir kısmını alan Er, eczacının kalanını 6 Mayıs’ta alabileceğini söylemesi üzerine evine döndü. 6 Mayıs’ta yeniden eczaneye gittiğinde çalışanlar Er'e, ilaçlarını alamayacağını belirtti. Er, nedenini sorduğunda ‘Ölü görünüyorsun’ dediklerinde şok yaşadı. Nüfus Müdürlüğü’nün yolunu tutan Er, buradan da aynı cevabı aldı.

Er konunun sebebini araştırdığında; 3 Mayıs günü kendisiyle aynı isim ve soy isimdeki Samsun’un Alaçam ilçesinde yaşayan başka bir kişinin kimliksiz şekilde Bafra Devlet Hastanesi acil servisine götürüldüğünü, 5 Mayıs’ta hayatını kaybettiğini, hastane çalışanlarının ise ölüm raporunu hazırlarken kontrol etmediğini öğrendi.

"YAŞAYAN ÖLÜ GİBİYİM"

Eczaneye gittiğinde "Ölü görünüyorsun" dediklerini ifade eden Er, “Nüfus Müdürlüğü’ne gittim, orada da ölü göründüğümü söylediler. Tabii bu arada hastaneyi aradık 'Yanlışlık var' dediler. Yanlışlığın düzeleceğini belirttiler, 10 gün geçti hala düzelmedi. Yaşayan ölü gibiyim. Kalp rahatsızlığım var, bronşit astımım var, ilaçlarımı ödünç aldım. İnşallah kısa sürer, sorun giderilir de sağlığıma kavuşurum. Psikolojik olarak da rahatsızlandım, ne yattığımdan, ne gezdiğimden, ne uyuduğumdan zevk alıyorum” diye konuştu.