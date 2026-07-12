Edebiyat dünyası yasta! Usta Şair Ahmet Telli Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Usta şair için Ankara'da, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Necatibey Salonu'nda geniş katılımlı bir uğurlama töreni düzenlendi. Törene Telli'nin ailesi, yakın dostları, siyasetçiler, edebiyat ve sanat dünyasından çok sayıda önemli isim ile şairin binlerce okuru katıldı.

7 AYLIK MÜCADELE YOĞUN BAKIMDA SON BULDU

Geçtiğimiz nisan ayından bu yana Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde amansız bir hastalıkla mücadele eden ve 8 Temmuz'da durumu ağırlaşarak entübe edilen usta şair, 10 Temmuz günü direncinin düşmesi sonucu hayata gözlerini yumdu. Üyesi olduğu Devrimci 78'liler Federasyonu ve Bilim Sanat Edebiyat Derneği tarafından duyurulan vefat haberi, tüm Türkiye'yi derinden sarstı.

KIZI EYLÜL TELLİ'DEN DUYGULANDIRAN VEDA: "ŞAİR SUSMAZ, ŞİİRLERİYLE YAŞAR"

İnşaat Mühendisleri Odası'nda gerçekleştirilen törende usta şairin zamana meydan okuyan şiirleri seslendirildi, kürsüde gözyaşları sel oldu. Törende babasına veda konuşması yapan kızı Eylül Telli, 7 aylık zorlu tedavi sürecini ve yoğun bakımdaki son günleri şu sözlerle paylaştı:

"Babam mücadelesini hiç bırakmadı, hep direndi. Ne yazık ki 10 Temmuz günü bu direncini yitirdi. Yoğun bakımda yattığı o kısa sürede oradaki doktorlarımızın, hemşirelerimizin de 'Ahmet ağabeyi' oldu. Sevgili doktorlarımız, 'Ahmet ağabeyi maalesef bu şekilde yakından tanıdık ve çok sevdik. Sessiz konuşmalarımız çok keyifli, çok naifti. Ancak ne yazık ki o da, biz de başaramadık' diyerek kötü haberi verdiler."

Babasının kelimeleri yalnızca yan yana dizen bir şair olmadığını, her zaman ilkelerine bağlı kaldığını belirten Eylül Telli, "Bugün buradan bir vedanın ağırlığıyla değil, bir ömrün bıraktığı ışığın etrafında buluştuk. Babam acıyı umutla, yalnızlığı dayanışmayla, karanlığı insanın içindeki iyiliğe olan inançla karşılayan bir yürekti. Şimdi o ses sustu sanılabilir ama biliyorum ki şair susmaz, şiirlerinin yangısıyla yaşamaya devam eder" dedi.

ÖDÜLLERLE DOLU BİR ÖMÜR GERİDE KALDI

2 Aralık 1946 doğumlu olan ve uzun yıllar Türkçe-Edebiyat öğretmenliği yapan Ahmet Telli, 1980'li yıllarda dönemin siyasi baskılarına karşı dik duruşuyla tanınmıştı. "Hüznün İsyan Olur" kitabıyla Ömer Faruk Toprak Şiir Ödülü'nü, "Saklı Kalan" eseriyle Yazko Şiir Özendirme Ödülü'nü ve "Nida" adlı kült eseriyle Akdeniz Altın Portakal Şiir Ödülü'nü kazanan usta şair, son olarak 2020 yılında PEN Türkiye Şiir Ödülü'ne layık görülmüştü.

Ankara'daki anma töreninin ardından omuzlar üzerinde cenaze aracına taşınan Ahmet Telli'nin naaşı, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilerek sonsuzluğa uğurlandı. Türkiye'nin ve şiir dünyasının başı sağ olsun.