Edip Akbayram hakkında yeni gelişme

Edip Akbayram'ın sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Sanatçının bugün bir ameliyat daha geçireceği öğrenildi. Hürriyet'in haberine göre, Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, "Pazartesi günü bir ameliyat daha olacak" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta Düşmeye bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Edip akbayram iki kez ameliyat olmuştu.