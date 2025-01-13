Edip Akbayram hakkında yeni gelişme

Ünlü sanatçı Edip Akbayram, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmış ve bir ameliyat geçirmişti. Yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım servisine alınan 75 yaşındaki sanatçının tedavisi sürüyor.

Mert Sagit Mert Sagit
Edip Akbayram hakkında yeni gelişme
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Edip Akbayram'ın sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Sanatçının bugün bir ameliyat daha geçireceği öğrenildi. Hürriyet'in haberine göre, Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, "Pazartesi günü bir ameliyat daha olacak" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta Düşmeye bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Edip akbayram iki kez ameliyat olmuştu.

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Edip Akbayram
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