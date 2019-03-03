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Edirne 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Edirne'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. 

Edirne 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Edirne'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. 

Kesinleşen listelere göre Edirne'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Vatan Partisi 
Edirne merkez: Cengiz Balcı 

Adalet ve Kalkınma Partisi 
Edirne merkez: Koray Uymaz (Cumhur İttifakı) 

Enez: Abdullah Bostancı (Cumhur İttifakı) 

Havsa: Aydın Balkan (Cumhur İttifakı)
İpsala: Mehmet Kerman 

İpsala: (Esetçe): Cemal Deniz (Cumhur İttifakı) 

İpsala: (Yenikarpuzlu) Ufuk Atalay (Cumhur İttifakı) 

Keşan: Mustafa Helvacıoğlu (Cumhur İttifakı) 

Keşan: (Beyendik) Ferat Gülver (Cumhur İttifakı) 

Keşan: (Yenimuhacir) Mustafa Türker (Cumhur İttifakı) 

Lalapaşa: İsmail Arslan 

Meriç: Nihat Yörük (Cumhur İttifakı) 

Meriç: (Küplü): Salih Derin 

Meriç: (Subaşı) Hasan Çatalkaya (Cumhur İttifakı) 

Uzunköprü: Azbiye Ataş 

Uzunköprü: (Kırcasalih): Necmettin Parazil (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi 
Edirne merkez: Recep Gürkan (Millet İttifakı) 

Enez: Özkan Günenç 

Havsa: Oğuz Tekin (Millet İttifakı) 

İpsala: (Esetçe) İbrahim Örs (Millet İttifakı) 

İpsala: (Yenikarpuzlu) Tevfik Şahinbaş (Millet İttifakı) 

Keşan: Şenol Yalı (Millet İttifakı) 

Keşan: (Beğendik) Muhammet Örnek (Millet İttifakı) 

Keşan: (Yenimuhacir) Recep Ordu (Millet İttifakı) 

Meriç: Erol Dübek 

Meriç: (Küplü) Gökmen Altay 

Süloğlu: Mehmet Ormankıran (Millet İttifakı) 

Uzunköprü: Özlem Becan (Millet İttifakı) 

Uzunköprü: (Kırcasalih) Hüseyin Tütüncü

Halkların Demokrasi Partisi 

Edirne merkez: Menderes Erol 

Keşan: Abdullah Kaya

Milliyetçi Hareket Partisi 

İpsala: İsmet Görgülü

Uzunköprü: Şahin Şengül 

Lalapaşa: Aliosman Uzman 

Süloğlu: İsmet Balin (Cumhur İttifakı) 

Meriç: (Küplü) Ali Tükel

İYİ Parti 
Enez: Mustafa Sünnetçi 

İpsala: Abdullah Naci Ünsal (Millet İttifakı) 

Lalapaşa: Bülent Şahinşah (Millet İttifakı) 

Meriç: Güven Çamur 

Meriç: (Subaşı) Bekir Kılıç (Millet İttifakı) 

Meriç: (Küplü) Raif Taşkın

Saadet Partisi 
Edirne merkez: Mansur İriş
Enez: Yasin Gündüz
Havsa: Kemal Durkaya 
İpsala: Tahsin Yüzer
İpsala: (Esetçe) Faruk Yalçınkaya
İpsala: (Yenikarpuzlu) Eyyüb Semih Sevinç 

Keşan: Ahmet Köseler
Keşan: (Beyendik) Zafer Yetim
Keşan: (Yenimuhacir) İhsan Bulut 
Lalapaşa: Adem Adalı 
Meriç: Erol Parazil 

Meriç: (Küplü) Ahmet Ruhi Özen

Meriç: (Subaşı) Adem Kaner 
Süloğlu: Nadir Konak 

Uzunköprü: Enver Yazan
Uzunköprü: (Kırcasalih): Sinan Ersin

Demokrat Parti 
Edirne merkez: Sibel Barshan 

Meriç: (Subaşı) Ersöz Zümbül
Uzunköprü: Münir Aydın

Büyük Birlik Partisi
Edirne merkez: Arif Köroğlu

Bağımsız Türkiye Partisi 
Edirne merkez: Hamdi Sedefçi
Havsa: Cumhur Akgün
Lalapaşa: Önder Yılmaz
Uzunköprü: Tolga Gölelçin
Meriç: (Küplü) Ahmet Haydar Tarhanlı
Keşan: Talip Bora
Süloğlu: Erdem Çelik
İpsala: İbrahim Yıldız
Enez: İsmail Hakkı Mumcuoğlu

Demokratik Sol Parti
Edirne merkez: Hayri İdil
Keşan: Yunus Emre Ergamalıoğlu

Türkiye Komünist Partisi
Edirne merkez: Sinan Kahraman

Bağımsız adaylar
Süloğlu: Erol Atik

Etiketler; #edirne
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