Edirne'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Edirne'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Edirne'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Vatan Partisi

Edirne merkez: Cengiz Balcı



Adalet ve Kalkınma Partisi

Edirne merkez: Koray Uymaz (Cumhur İttifakı)



Enez: Abdullah Bostancı (Cumhur İttifakı)



Havsa: Aydın Balkan (Cumhur İttifakı)

İpsala: Mehmet Kerman



İpsala: (Esetçe): Cemal Deniz (Cumhur İttifakı)



İpsala: (Yenikarpuzlu) Ufuk Atalay (Cumhur İttifakı)



Keşan: Mustafa Helvacıoğlu (Cumhur İttifakı)



Keşan: (Beyendik) Ferat Gülver (Cumhur İttifakı)



Keşan: (Yenimuhacir) Mustafa Türker (Cumhur İttifakı)



Lalapaşa: İsmail Arslan



Meriç: Nihat Yörük (Cumhur İttifakı)



Meriç: (Küplü): Salih Derin



Meriç: (Subaşı) Hasan Çatalkaya (Cumhur İttifakı)



Uzunköprü: Azbiye Ataş



Uzunköprü: (Kırcasalih): Necmettin Parazil (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi

Edirne merkez: Recep Gürkan (Millet İttifakı)



Enez: Özkan Günenç



Havsa: Oğuz Tekin (Millet İttifakı)



İpsala: (Esetçe) İbrahim Örs (Millet İttifakı)



İpsala: (Yenikarpuzlu) Tevfik Şahinbaş (Millet İttifakı)



Keşan: Şenol Yalı (Millet İttifakı)



Keşan: (Beğendik) Muhammet Örnek (Millet İttifakı)



Keşan: (Yenimuhacir) Recep Ordu (Millet İttifakı)



Meriç: Erol Dübek



Meriç: (Küplü) Gökmen Altay



Süloğlu: Mehmet Ormankıran (Millet İttifakı)



Uzunköprü: Özlem Becan (Millet İttifakı)



Uzunköprü: (Kırcasalih) Hüseyin Tütüncü



Halkların Demokrasi Partisi



Edirne merkez: Menderes Erol



Keşan: Abdullah Kaya



Milliyetçi Hareket Partisi



İpsala: İsmet Görgülü



Uzunköprü: Şahin Şengül



Lalapaşa: Aliosman Uzman



Süloğlu: İsmet Balin (Cumhur İttifakı)



Meriç: (Küplü) Ali Tükel



İYİ Parti

Enez: Mustafa Sünnetçi



İpsala: Abdullah Naci Ünsal (Millet İttifakı)



Lalapaşa: Bülent Şahinşah (Millet İttifakı)



Meriç: Güven Çamur



Meriç: (Subaşı) Bekir Kılıç (Millet İttifakı)



Meriç: (Küplü) Raif Taşkın



Saadet Partisi

Edirne merkez: Mansur İriş

Enez: Yasin Gündüz

Havsa: Kemal Durkaya

İpsala: Tahsin Yüzer

İpsala: (Esetçe) Faruk Yalçınkaya

İpsala: (Yenikarpuzlu) Eyyüb Semih Sevinç



Keşan: Ahmet Köseler

Keşan: (Beyendik) Zafer Yetim

Keşan: (Yenimuhacir) İhsan Bulut

Lalapaşa: Adem Adalı

Meriç: Erol Parazil



Meriç: (Küplü) Ahmet Ruhi Özen



Meriç: (Subaşı) Adem Kaner

Süloğlu: Nadir Konak



Uzunköprü: Enver Yazan

Uzunköprü: (Kırcasalih): Sinan Ersin



Demokrat Parti

Edirne merkez: Sibel Barshan



Meriç: (Subaşı) Ersöz Zümbül

Uzunköprü: Münir Aydın



Büyük Birlik Partisi

Edirne merkez: Arif Köroğlu



Bağımsız Türkiye Partisi

Edirne merkez: Hamdi Sedefçi

Havsa: Cumhur Akgün

Lalapaşa: Önder Yılmaz

Uzunköprü: Tolga Gölelçin

Meriç: (Küplü) Ahmet Haydar Tarhanlı

Keşan: Talip Bora

Süloğlu: Erdem Çelik

İpsala: İbrahim Yıldız

Enez: İsmail Hakkı Mumcuoğlu



Demokratik Sol Parti

Edirne merkez: Hayri İdil

Keşan: Yunus Emre Ergamalıoğlu



Türkiye Komünist Partisi

Edirne merkez: Sinan Kahraman



Bağımsız adaylar

Süloğlu: Erol Atik