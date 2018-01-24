Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan yabancı uyruklu 161 kişi yakalandı.

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan yabancı uyruklu 161 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye ve Yenikadın köyleri ile İpsala ilçesinde denetimler yaptı.



Ekipler yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan Fas, Afganistan, Libya, Filistin ve Pakistan uyruklu 161 kişiyi yakaladı.



Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.