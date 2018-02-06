Edirne'de yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 188 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Edirne'de yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 188 kaçak ve sığınmacı yakalandı.



Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye, Yenikadın, Bosnaköy köyleri ile Uzunköprü, İpsala ve Meriç ilçelerinde denetim yaptı.



Denetimlerde, yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan Filistin, Irak, Sri Lanka, Suriye, Cezayir, Pakistan Afganistan ve Bangladeş uyruklu 188 kaçak ve sığınmacı yakalandı.



Kaçaklar ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.