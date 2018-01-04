Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan yabancı uyruklu 189 kişi yakalandı.

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan yabancı uyruklu 189 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yenikadın ve Bosnaköy ile İpsala ve Meriç ilçesinde denetim yaptı.



Denetimlerde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Filistin, Pakistan, Afganistan ve Suriye uyruklu 189 kişi yakalandı.



Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.