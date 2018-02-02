Edirne'de yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 198 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Edirne'de yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 198 kaçak ve sığınmacı yakalandı.



Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy ile Meriç, İpsala ve Lalapaşa ilçelerinde denetim yaptı.



Denetimlerde, yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan Filistin, Fas, Suriye, Cezayir, Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 198 kaçak ve sığınmacı yakalandı.



Kaçaklar ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.