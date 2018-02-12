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Edirne'de 230 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 230 yabancı uyruklu kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Edirne'de 230 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 230 yabancı uyruklu kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye, Bosnaköy, Yenikadın köyleri ile İpsala ve Uzunköprü ilçelerinde denetim yaptı.

Denetimlerde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye, Tunus, Fas, Libya, Afganistan, Pakistan, Cezayir ve Filistin uyruklu 230 kişi yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #sığınmacı #kaçak #Edirne Göç İdaresi #Denetim
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