Edirne'deki üzüm bağlarında bağ bozumu ve hasat töreni düzenlendi. Etkinliklerin hedefi; Kenti tarımsal turizmle canlandırmak ve bağcılık rotalarına dahil etmek.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki üzüm bağlarında hasat ve bağbozumu töreni düzenlendi.



Etkinlik, 3. Uzunköprü Kültür, Sanat ve Tarım Festivali kapsamında Yeniköy Mahallesi'nde gerçekleşti.



Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, Yeniköy'ün tarihi İpekyolu üzerinde olduğunu vurguladı.



Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen ise Türkiye'de "Papaz Karası" üzümünün en iyi yetiştiği yerin Uzunköprü olduğunu söyledi. Başkan İşbilen'e göre bunun nedeni güneş, enlem ve boylam.



Yöresel kıyafetlerle bağ bozan kadınlar, asmadan ayırdıkları siyah üzümleri davetlilere ikram etti. İsteyenler de bağ makaslarını alıp üzüm hasadına katıldı.



ulusal.com.tr