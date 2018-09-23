banner988
Kars Valisi'nden Sedanur açıklaması: O bilgi doğru değil
Kars Valisi'nden Sedanur açıklaması: O bilgi doğru değil
Evinin garajını müze gibi kullanıyor
Evinin garajını müze gibi kullanıyor
"13. Contemporary Istanbul"
"Kardeş millet, bağımsız devlet" vurgusu

Edirne'de bağ bozumu töreni

Edirne'deki üzüm bağlarında bağ bozumu ve hasat töreni düzenlendi. Etkinliklerin hedefi; Kenti tarımsal turizmle canlandırmak ve bağcılık rotalarına dahil etmek.

Edirne'de bağ bozumu töreni

Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki üzüm bağlarında hasat ve bağbozumu töreni düzenlendi.

Etkinlik, 3. Uzunköprü Kültür, Sanat ve Tarım Festivali kapsamında Yeniköy Mahallesi'nde gerçekleşti.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, Yeniköy'ün tarihi İpekyolu üzerinde olduğunu vurguladı.

Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen ise Türkiye'de "Papaz Karası" üzümünün en iyi yetiştiği yerin Uzunköprü olduğunu söyledi. Başkan İşbilen'e göre bunun nedeni güneş, enlem ve boylam.

Yöresel kıyafetlerle bağ bozan kadınlar, asmadan ayırdıkları siyah üzümleri davetlilere ikram etti. İsteyenler de bağ makaslarını alıp üzüm hasadına katıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #edirne #Bağ bozumu #üzüm
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.