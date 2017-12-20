banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

Edirne'de ekmek zammı geri çekildi

Valiliğin yaptığı itiraz üzerine, Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı fırınlarda nisan ayında yapılan yüzde 25'lik zam, mahkeme kararıyla iptal edilerek ekmek fiyatı tekrar 1 TL'ye düşürüldü.

Edirne'de ekmek zammı geri çekildi

Edirne'de ekmeğe nisan ayında yapılan yüzde 25'lik zam, mahkeme kararıyla geri çekildi.

Edirne Valiliği, nisan ayında ekmek fiyatının yapılan zamla 1,25 liraya yükselmesinin ardından haziran ayında karara itiraz ederek, 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde zammın geri çekilmesi için dava açtı. Aralık ayında sonuçlanan davada, ekmek zammının geri çekilerek yeniden 1 TL'ye düşürülmesine karar verildi.

Mahkemenin kararına göre, Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı fırınlarda yapılan zam geri çekilerek ekmek fiyatı 1 TL'ye düşürüldü.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na bağlı faaliyet gösteren fırın tarafından satış fiyatına itiraz edildiği ve yargı sürecinin devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #edirne #ekmek zammı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek'e onur ödülü
Sonraki Haber
Oğlunu öldüren baba: Kendine zarar vermesine vicdanım el vermedi, öldürdüm
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.