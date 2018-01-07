Operasyonda 10 kaçak ve sığınmacı yakalanırken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen "göçmen kaçakçılığı" operasyonunda 10 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Altınyazı köyünde yaptıkları kontrollerde, M.K'nin kullandığı minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Pakistan ve Suriye uyruklu 10 kişi tespit edildi.



Sığınmacı ve kaçaklar işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.



Gözaltına alınan sürücü M.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.