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Edirne'de göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 14 yaralı

Keşan ilçesinde göçmenleri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 14 kişi yaralandı.

Edirne'de göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 14 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde göçmenleri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Semih Yılmaz'ın kullandığı 55 ZR 404 plakalı hafif ticari araç, Koca Dere Göleti mevkisinde bir düğün salonunun bahçesindeki 3 araca çaptıktan sonra yan yattı.

Kazada, sürücü ve araçtaki yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 13 Afganistan uyruklu göçmen yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kaza #edirne
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