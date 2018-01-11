"Özellikle bu kış döneminde, sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi, eğer bizim ulaşamadığımız kişiler varsa onların da bir şekilde ulaştırılmasını, soğukta dışarıda olan kimse varsa, halkımızın bu konuda desteklerini bekliyoruz"

Edirne Valisi Günay Özdemir, "Özellikle bu kış döneminde, sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi, eğer bizim ulaşamadığımız kişiler varsa onların da bir şekilde ulaştırılmasını, soğukta dışarıda olan kimse varsa, halkımızın bu konuda desteklerini bekliyoruz." dedi.



Özdemir, valilikte düzenlenen Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) 2017 yılı çalışmalarına yönelik toplantıda, ihtiyaç sahibi her vatandaşa yardım ettiklerini söyledi.



Vakıf üyeleri ve muhtarların bu konuda duyarlı olduğunu belirten Özdemir, "Vatandaşlarımızdan da bu konuda biraz daha duyarlılık bekliyoruz. Özellikle bu kış döneminde, sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi, eğer bizim ulaşamadığımız kişiler varsa onların da bir şekilde ulaştırılmasını, soğukta dışarıda olan kimse varsa, halkımızın bu konuda desteklerini bekliyoruz." diye konuştu.



İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardımların devam edeceğini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Şu anda sokakta üşüyen, sokakta olduğunu bildiğimiz herhangi bir kişi yok. Hepsine kömür yardımları, ev ihtiyaçları ve barınmayla ilgili yardımları yapıyoruz. Hatta bayramlarda bu kişilerin temizlik, giyindirme ve bakımlarını yapıyoruz. Geçen yıl Kurban Bayramı öncesi 15 kişiyi hamama ve berbere götürerek bayramı yaşamalarını sağladık. Bu şekilde belli dönemlerde ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. Yardımlarımız normal, nakdi ve diğer yardımlar olarak 7 milyon 64 bin 330 lira. Edirne olarak yine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca şartlı bağışlar ve bu tür yardımlarımızla 45 milyon 97 bin 185 lira yardım yapmışız. Yani toplam olarak baktığımız zaman 53 milyon lira civarında vakfımız sosyal amaçlı yardım yapmıştır."



Kadınlara yönelik kursların da devam ettiğini belirten Özdemir, "4 yıl içerisinde 150 kadınımıza istihdam sağladık. 600 'e yakın kadına da kurs verdik." dedi.



SYDV Müdürü Hicran Bali de yapılan yardımlara ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.









