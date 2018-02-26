Edirne'de yoğun kar etkisini artırarak devam ediyor.

Edirne Özel İdare Genel Sekreteri Alaaddin Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada 7 köy yolunun yağış nedeniyle kapandığını söyledi.



Meriç ilçesine bağlı Büyükaltıağaç, Küçükaltıağaç, Küpdere, Rahmanca, Nasuhbey, Alibey ve Yenicegörece köylerinde kapalı olan yolları açma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Uğur, 10 ayrı ekibin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.



Kent merkezinde ise maddi hasarlı birçok kaza meydana geldi. Kayganlaşan yollarda araç sürücüleri zor anlar yaşarken bazı sürücüler de yol kenarında aracının lastiklerine zincir taktı.



Kara yolları ekipleri uluslararası ulaşımın sağlandığı Kapıkule ve Hamzabeyli yolunun açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.



Edirne Belediyesi ekipleri ise kent merkezi ve mahallerde, greyder ve kepçelerle trafiğin açık kalması için çalışma yapıyor.



Ayrıca, olumsuz hava şartları ve kar nedeniyle Edirne merkez, ilçeler ve köyler ile Trakya Üniversitesinde eğitime yarın bir gün süreyle ara verildi.



Çalışmak zorunda olan anne ve babaların çocuklarını bırakacak kimseleri olmayabileceği düşüncesiyle Edirne'de özel kreş ve bakımevleri hizmeti aksatmayacak personel ile görevini sürdürecek.