Edirne ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden sağanak, havanın soğumasıyla kara çevirdi.

Edirne ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden sağanak, havanın soğumasıyla kara çevirdi.



Balkanlar'a yakın köylerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle bitki örtüsü beyaza büründü.



Bulgaristan'a açılan sınır kapısı Hamzabeyli taraflarında etkili olan kar yağışı, nedeniyle karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışma başlattı.



Birçok Osmanlı mirasının olduğu kent merkezinde de kar yağışı tarihi eserlerle seyirlik görüntü oluşturdu.



Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla, karla karışık yağmur şeklinde devam edeceğini belirtti.