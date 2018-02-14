Kentin en işlek yollarına kurulan kule şeklindeki radar cihazları, yetkili firmanın sözleşmeyi tek taraflı feshetmesinin ardından kapatıldı

Edirne'de kentin en işlek yollarına kurulan kule şeklindeki radar cihazları, yetkili firmanın sözleşmeyi tek taraflı feshetmesinin ardından kapatıldı.



Alınan bilgiye göre, araçların hızlarının ve kırmızı ışık ihlallerinin tespit edilmesi için otomatik fotoğraflama yapabilen, kentin farklı noktalarına koyulan 12 sabit radar cihazının, projeyi hazırlayan firmanın yeterli "kâr" elde edemediğini gerekçe gösterip sözleşmeyi sözleşme tek taraflı feshetmesiyle çalışmaları durduruldu.



Sözleşmede yer alan ve Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen, aralarında Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'un makam aracının da bulunduğu 15 araç firmaya iade edildi.



Sözleşmenin feshedilmesinin ardından firmanın caddelerde kurulu olan cihazları önümüzdeki dönemde sökerek alacağı öğrenildi.



Edirne Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'nin (TEDES) projesi kapsamında cezalardan elde edilecek gelirin yüzde 30'u Edirne Belediyesi'ne, yüzde 70'i ise hazineye aktarılıyordu. Yetkili firma, belediyenin yüzde 30'luk payının yarısını alıyordu.

