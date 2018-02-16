Edirne'nin Keşan ilçesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredince, ceviz, badem, erik gibi meyve ağaçları şubat ayında çiçek açtı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, ceviz, badem, erik gibi meyve ağaçları şubat ayında çiçek açtı.



Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede, bazı meyve ağaçlarının çiçek açtığı görüldü.



Tarım Danışmanı ve Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Derneği Muhasip Üyesi Lütfü Açar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede hava sıcaklıklarının geçen senelere göre mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini söyledi.



"Erken çiçek açmanın tek bir nedeni var"

Havalara aldanan ceviz, badem, erik gibi meyve ağaçlarının çiçek açtığını belirten Açar, şunları kaydetti:

"Tüm bitkiler yılın belirli dönemlerinde fizyolojik olarak üşümeye ihtiyaç duyar. Bitkiler üşüme ihtiyaçlarını kış mevsiminde giderir. Hava sıcaklıklarının ılıman gitmesi ağaçların da çiçek açmasına zemin hazırladı. Erken çiçek açmanın tek bir nedeni var. Özellikle kış döneminde kışın belli bir periyodu içerisinde hava aniden soğur. Bu yıl da hava aniden eksi 5-6 derecelere kadar düştü. Bitkiler kısmen bu soğuma ihtiyacını karşıladılar. Bu olay, meyvecilikte istenmeyen bir olay olarak karşılanıyor. Bu günlerde erken çiçek açan ağaçlar önümüzdeki günlerde yaşanacak olan ani bir hava değişikliğinden zarar görür. Verim açısından olumsuz bir sezon yaşanabilir."