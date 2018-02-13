Edirne'nin Enez ilçesindeki bir minibüste 1 ton 250 kilo midye ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, liman yolunda şüphe üzerine İ.P'nin kullandığı minibüsü durdurdu.
Araçta yapılan aramada 58 çuval içerisinde 1 ton 250 kilo midye bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü İ.P ve yanındaki F.N'ye para cezası kesildi.
Midyeler, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince denize bırakıldı.
Enez ilçesinde durdurulan bir minibüste 1 ton 250 kilo midye bulundu
Edirne'nin Enez ilçesindeki bir minibüste 1 ton 250 kilo midye ele geçirildi.