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Edirne'de “midye kaçakçılığı“ operasyonu

Enez ilçesinde durdurulan bir minibüste 1 ton 250 kilo midye bulundu

Edirne'de “midye kaçakçılığı“ operasyonu

Edirne'nin Enez ilçesindeki bir minibüste 1 ton 250 kilo midye ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, liman yolunda şüphe üzerine İ.P'nin kullandığı minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada 58 çuval içerisinde 1 ton 250 kilo midye bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü İ.P ve yanındaki F.N'ye para cezası kesildi.

Midyeler, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince denize bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #liman #kaçak midye #Enez
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