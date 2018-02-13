Enez ilçesinde durdurulan bir minibüste 1 ton 250 kilo midye bulundu

Edirne'nin Enez ilçesindeki bir minibüste 1 ton 250 kilo midye ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, liman yolunda şüphe üzerine İ.P'nin kullandığı minibüsü durdurdu.



Araçta yapılan aramada 58 çuval içerisinde 1 ton 250 kilo midye bulundu.



Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü İ.P ve yanındaki F.N'ye para cezası kesildi.



Midyeler, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince denize bırakıldı.