Edirne Belediyesi tarafından elektronik atıkların etkin şekilde toplanması, geri dönüştürülmesi ve doğaya verilen zararın en aza indirilmesi amacıyla "Muhtarlıklar Yarışıyor" sloganıyla yarışma düzenlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) ve Edirne Belediyesi'nin iş birliği ile başlatılan yarışma kapsamında muhtarlıklara elektronik atık toplama kutuları konuldu ve broşürler asıldı.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, elektronik atıkların çevreye ve doğaya zarar verdiğini anlattı.



Elektronik eşyaların geri dönüşüm tesisinde işlenmek yerine çöpe ve toprağa gömülmesi halinde içlerindeki kurşunun toprağa ve suya karışarak çevre kirliliğine neden olduğunu kaydeden Gürkan, "Çöp sahalarındaki kurşunun yüzde 40'ı elektronik atıklardan kaynaklanmaktadır. Bu ağır metaller, yağmurlarla yer altı sularına karışıp su kaynaklarımızı kirleterek toplum sağlığı üzerinde ciddi tehdit oluştururlar. Kurşun, sinir sistemi, kan dolaşımı ve böbrekler üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Elektronik atıklarda ayrıca krom, lityum ve hidrokarbonlar gibi birçok zehirli ve kanserojen madde bulunmaktadır. Elektronik atıkların yakılması, birçok kanserojen zehirli gazın atmosfere yayılmasına neden olur." ifadelerini kullandı.



3 yılda 854 ton elektronik atık



Edirne Belediyesi'nce 2014-2017 yılları arasında işletmelerden 854 ton elektronik atık toplandığını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Edirne Belediye Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olarak görevlendirilen AGİD arasında 2018 yılı içeresinde yapılan protokol sonucu atık ürünlerin toplanması, taşınması, bertarafı ve geri dönüşüme tabi olması hedeflenmektedir. Aynı zamanda belediyemiz ile Türkiye Bilişim Sanayiciler Derneği arasında devam eden protokol ile Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında 1. grup büyük ev eşyaları, 2. grup küçük ev aletleri, 3. grup bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları ve 4. grup tüketici ekipmanları atık ürünlerin toplanması, taşınması, bertarafı ve geri dönüşümü faaliyetleri devam etmektedir. Bu kapsamla belediye mücavir alan içeresinde bulunan tüm kamu kurumları dahil olmak üzere özel işletme, tesis gibi yerlere atık ekipmanları teslim etti. Gerekli toplama faaliyetleri planlanarak Edirnemiz geri dönüşüm konusunda öncülük yapmaya devam etmektedir."



"Muhtarlıklar Yarışıyor" yarışması 30 Nisan 2019'da sona erecek.