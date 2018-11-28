banner999
AKOM'dan İstanbul'a uyarı
AKOM'dan İstanbul'a uyarı
Meteoroloji'den İstanbul uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul uyarısı
Erdoğan ve Trump görüştü
Erdoğan ve Trump görüştü
Edirne sular altında
Edirne sular altında

Edirne'de okullar 29-30 Kasım 2018 tatil mi?

Edirne'de sağanak ve ardından yaşanan su baskınlarından etkilenen bazı okullarda 2 gün eğitim verilecek. Trakya, akşam saatlerinde Balkanlar'dan gelen soğuk hava sistemi etkisine girdi. Edirne'de kar yağışı başladı.

Edirne'de okullar 29-30 Kasım 2018 tatil mi?

Edirne Valiliği'nce, dün akşam saatlerinde başlayan ve bazı bölgelerde sele dönüşen sağanaktan fiziki olarak etkilenen okullarda eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, Özel Sınav Temel Lisesi, Özel Bahçeşehir Okulları, Özel Filiz Okulları, Özel Edirne Safir Okulları ve Özel Yaren Anaokulu'nda eğitime yarın ve perşembe günü ara verilecek.

Edirne'de kar etkili oluyor
Trakya, akşam saatlerinde Balkanlar'dan gelen soğuk hava sistemi etkisine girdi.

Hafta başından bu yana etkili olan lodos poyraza dönerken, hava sıcaklığının sıfır derece altına düşmesi sonucu kar başladı.

Karın cumartesiye kadar etkili olması bekleniyor.

Bu arada Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde de kar yağışı etkili olmaya başladı.

Etiketler; #edirne
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.