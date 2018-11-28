Edirne'de sağanak ve ardından yaşanan su baskınlarından etkilenen bazı okullarda 2 gün eğitim verilecek. Trakya, akşam saatlerinde Balkanlar'dan gelen soğuk hava sistemi etkisine girdi. Edirne'de kar yağışı başladı.

Edirne Valiliği'nce, dün akşam saatlerinde başlayan ve bazı bölgelerde sele dönüşen sağanaktan fiziki olarak etkilenen okullarda eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.



Bu kapsamda, Özel Sınav Temel Lisesi, Özel Bahçeşehir Okulları, Özel Filiz Okulları, Özel Edirne Safir Okulları ve Özel Yaren Anaokulu'nda eğitime yarın ve perşembe günü ara verilecek.



Edirne'de kar etkili oluyor

Trakya, akşam saatlerinde Balkanlar'dan gelen soğuk hava sistemi etkisine girdi.



Hafta başından bu yana etkili olan lodos poyraza dönerken, hava sıcaklığının sıfır derece altına düşmesi sonucu kar başladı.



Karın cumartesiye kadar etkili olması bekleniyor.



Bu arada Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde de kar yağışı etkili olmaya başladı.