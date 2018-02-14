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Edirne'de şiddetli sağanak

Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de şiddetli sağanak

Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Hava durumunun değişiklik sergilediği, kapalı bir havanın hakim olduğu Edirne'de zaman zaman güneş açıyor, zaman zaman da şiddetli sağanaklar görülüyor.

Sağanağın aniden başladığı anlara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Trafiğe kapalı ve kentin en kalabalık bölgesi Saraçlar Caddesi'ndeki vatandaşlar, belediyenin Sevgililer Günü dolayısıyla kurduğu çadırlar ile iş yerleri tenteleri altına girerek yağmurun dinmesini bekledi. Bazı vatandaşlar ise yanındaki şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Aniden başlayan sağanak nedeniyle kısa süre içerisinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte sağanağın zaman zaman şiddetini arttırarak gün boyu süreceğini belirtti.


Kaynak: AA
Etiketler; #şiddetli sağanak #şemsiye #su birikintileri
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