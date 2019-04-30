Vatan Partisi Öncü Gençlik, Türkiye’nin dört bir yanında kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul’da Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’in katılımıyla görkemli bir buluşma gerçekleştirmiş olan Öncü Gençlik, Edirne’den Kars’a, 25. yıl dönümünü tüm Türkiye’de kutlamaya devam ediyor

İllerde yapılan 25. yıl buluşmalarına, Öncü Gençlik üyeleri, Öncü Gençlik mezunları ve Vatan Partisi önderleri katılıyor. Aydınlık hareketini ve Öncü Gençlik’in tarihini anlatan “Tecrübenin Işığında Genç Aydınlıkçılar” filminin gösteriminin yapıldığı bu buluşmalarda, önderliğin tecrübesiyle gençliğin enerjisi bir araya geliyor. Bayram havasında geçen kutlamalarda, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu süreç için, çözümler ve görevler çıkartılıyor. Türk gençliğini vatan savunmasında birleştirme kararlılığı, 25. Yıl buluşmalarına damga vuruyor.



"TÜRK GENÇLİĞİNİ VATAN SAVUNMASINDA BİRLEŞTİRİYORUZ"



Öncü Gençlik bayrağını tüm Türkiye’de dalgalandıran il başkanları, kuruluşunun 25. yıl dönümünde Öncü Gençlik’i anlattı.



Antalya İl Başkanı Oğuzhan Kapçak:



"Tarihi bir yıldayız. Öncü Gençlik'in 25, Vatan Partisi'nin 50, milli mücadelemizin başlamasının 100. yılındayız. Yine tarihi görevler ile tarih sahnesindeyiz. Cumhuriyet, vatan ve bağımsızlık mücadelesinin öncü görevlerini 25 yıldır nasıl yerine getiriyorsak, bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz."



Sakarya İl Başkanı Erol Aslan:



"Öncü Gençlik çeyrek asırlık gençlik mücadelesinde Türk gençliğinin her zaman ateşleyici gücü olmuştur. Bugün hiçbir siyasi partide bulunmayan disipline ve gençliğe sahip olan Öncü Gençlik hiç şüphesiz partisinden almış olduğu kültür sayesinde ayakta kalmakta ve Türkiye siyasetine yön vermektedir. Öncü Gençlikte koltuk sevdaları çıkar ilişkileri yoktur. Görev bilinci ve katıksız vatanseverlik vardır. Öncü Gençlik nice 25 yıllara ulaşacak ve Türk gençliğini vatanseverlik çatısı altında toplayacaktır."



"ÖNCÜ GENÇLİK MEHMETÇİKTİR"



Gaziantep İl Başkanı Ali Tahir Erol:



Öncü Gençlik’imizin 25. Yılını kutlarım. 25 yıllık tarihi birikimimizi 50 yıllık parti tarihimizden alıyoruz. 50 yıllık parti tarihimiz diyoruz ama bizim aldığımız tarihsel birikim sadece 50 yıllık değil, bizler Jön Türklerden, hürriyet devrimcilerinden, Mustafa Kemal’lerden, 68 kuşağından aldığımız birikimle mücadelemize devam ediyoruz. Vatan Savaşının verildiği şu süreçte tüm gençliğin öncüsü olacak ve gençliğin sarsılmaz kalesi olarak mücadelemiz güçlenerek devam edecektir.



Muğla İl Başkanı Uğur Kaçar:



"Öncü Gençlik Türkiye’nin geleceğine damga vuracak gençlik kuşağının yetiştiği ocaktır. Bugün içinden geçtiğimiz ateşli günlerde, Türkiye’ye için tükenmeyen umuttur. Öncü Gençlik cephedeki Mehmetçiktir. Fabrikadaki, tarladaki üretendir. Üreten ve birleşen Türkiye’yi Vatan Partisi önderliğinde mutlaka kuracağız. O kurulacak milli hükümetin, gelecekteki yöneticileri olacağız. Türkiye’nin en genç ve en tecrübeli partisi ve gençliği olarak görevlere hazırız."



"TÜRKİYE’Yİ YÖNETECEĞİZ"



Konya İl Başkanı Berk Candemir:



"Bağımsızlığı ve vatan bütünlüğü için mücadele ede Türkiye’nin, bugün gençliğine ihtiyacı var. Ne mutlu Türk Milletine, emperyalizmle savaşta gözünü budaktan sakınmayan Vatan Partisi Öncü Gençlik var. Yürüdüğümüz yolda daha önceden yürümüş olan partimizin fedai kadroları, arkalarından gelen bizler için çukurları doldurdular. Bu yüzden Öncü Gençlik bu yolda emin ve sert adımlarla yürüyebiliyor. Bu yolu tamamlamak aynı zamanda bu çukurları dolduranlara karşı yerine getirmemiz gereken bir görev. Dolayısıyla bu tecrübeye, birikime sahip çıkmak ve yüceltmek bizim için ayrı bir sorumluluk. Artık Vatan Partisi’nin günleri gelmiştir. Bizler, yarının Milli Hükümetini yönetmeye kararlıyız. Öncü Gençlik bu iddianın adıdır."



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