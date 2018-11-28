Edirne’de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak etkisini arttırarak bugünde devam etti. Sular altında kalan kentte evlerinde mahsur kalana vatandaşlar AFAD ekiplerince kurtarıldı. Evi tamamen sular altında kalan 70 yaşındaki cansız bedenine ulaşıldıç. Kentte yağış sonrası hayat felç olurken, çok sayıda araç ve iş yeri sular altında kaldı.

Tüm yurdu etkisi altına alan yağışlı hava Edirne'de hayatı durdurdu.



Kentte dün gece başlayan yağış aralıksız sürdü. Bir çok evi ve iş yerini su bastı. Göle dönen cadde ve sokaklardaki araçlar sular altında kaldı.



Apartmanların bodrum katları suyla doldu, iş yeri sahipleri de dükkanlarına dolan suyu pompa ve fırçalarla çıkarmaya çalıştı.



Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleriyle kurtarılırdı, evlerinden çıkarılamayan vatandaşlara balkonlarından erzak dağıtıldı.



Edirne Valisi Ekrem Canalp, sağanağın olumsuz etkilediği Havsa'nın Oğulpaşa köyüne gitti. Vali, 70 yaşında bir vatandaşın kayıp olduğunu açıkladı.



70 yaşındaki Veysel Evren'in evinin çevresinde AFAD ekipleri botlarla arama çalışması başlattı. Uzun süren çalışmalar sonucu Evren'in cansız bedeni bulundu.



Edirne - Kırklareli kara yolunda mahsur kalan sürücü AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.



Okulların bahçelerindeki su birikintileri nedeniyle ulaşım sağlamayınca bazı devlet okulları ve özel okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.



Öte yandan kentte hizmet veren bir özel hastaneyi su bastı. Hastanede yatan yaklaşık 50 hasta, ambulansla Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesine nakledildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklamaya göre başta Edirne olmak üzere Trakya'da kar yağışı başlayacak. Kırklareli ve Tekirdağ’ın iç kesimlerinde de karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.





ulusal.com.tr

