TOKİ kuraları ne zaman başlayacak?

TOKİ kura tarihlerine ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut projesi olarak nitelendirilen sosyal konut projesinde tüm gözler TOKİ kura çekiliş tarihleri ve başvuru sonuçları için gelecek açıklamalara çevrildi. İlk Evim adlı proje kapsamında 7-14 Şubat tarihlerinde İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ TOKİ kura çekimi yapılması planlanmıştı. Ancak deprem felaketi sebebiyle bu iller için hak sahibi belirleme kurası yapılamadı. Bu nedenle başvuru sahipleri, yeni TOKİ kura tarihleri takvimi için araştırmalarını sürdürüyor.