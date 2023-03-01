TOKİ kuraları ne zaman başlayacak?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' kurası için geri sayım devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle TOKİ kura tarihleri ertelenmişti. Peki, 2023 TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? Tekirdağ, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekim takvimi...
TOKİ kura tarihlerine ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut projesi olarak nitelendirilen sosyal konut projesinde tüm gözler TOKİ kura çekiliş tarihleri ve başvuru sonuçları için gelecek açıklamalara çevrildi. İlk Evim adlı proje kapsamında 7-14 Şubat tarihlerinde İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ TOKİ kura çekimi yapılması planlanmıştı. Ancak deprem felaketi sebebiyle bu iller için hak sahibi belirleme kurası yapılamadı. Bu nedenle başvuru sahipleri, yeni TOKİ kura tarihleri takvimi için araştırmalarını sürdürüyor.
2+1 ve 3+1 seçenekli konutların hak sahipleri, canlı yayında yapılacak kura çekilişinin ardından belli olacak.
Peki, 2023 TOKİ kura çekilişi ne zaman? Tekirdağ, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler…
TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişleri ertelendi. 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği açıklandı.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ İstanbul kura tarihi henüz belli olmadı. Etaplar halinde ilerleyen TOKİ kuraları için Mart ayında tamamlanacak açıklaması yapılmıştı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ili etkiledi. Çok sayıda bina yıkıldı ve kayıplar verildi. Deprem felaketi nedeniyle kuralar da ertelendi. İstanbul kura tarihi ile ilgili TOKİ'den henüz açıklama yapılmadı.