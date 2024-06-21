Edirne ve Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 33 yabancı uyruklu yakalandı.

Edirne ve Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, denetimlerinde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. ​​​​​

Kırklareli'nde de jandarma ekipleri, Kofçaz ilçesinde 18 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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# Edirne # kaçakçılık # göçmen
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