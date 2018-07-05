Türk parasının dolar karşısında değer kaybetmesiyle Bulgaristan para birimi Leva, TL'ye karşı değer kazandı. Hal böyle olunca sınır kenti Edirne'ye Bulgar turist akını oldu. Kur farkı nedeniyle daha ucuz alışveriş fırsatı yakalayanlar haftasonları Edirne'yi tercih ediyor.

Türk Lirası dolara karşı değer kaybetti, Leva sabit kaldı, değer kazandı, kur farkı arttı, turist akını başladı, pazarlar hareketlendi. Edirne'deki kalabalığın sebebi bu... Kısacası TL değer kaybedince, Bulgarlar Edirne'ye akın etti...Bulgaristan'ın para birimi Leva 2 lira 80 kuruş oldu. Kur farkı nedeniyle Bulgarlar sınır komşusu Edirne'nin yolunu tutuyor.Bulgar turistler her hafta otobüslerle kente geliyor. Tüm ihtiyaçlarını buradan karşılıyorlar.Ürünler kaliteli. Onlara göre ucuz...İhtiyacının yanısıra toptan aldığı ürünleri ülkesine götürüp satanlar da var.Bulgarlar, temizlik ürünlerinden mobilyaya, gıdadan tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpazede alışveriş yapmaya başlayınca, Edirne esnafının yüzünü güldürdü. Kentin en büyük AVM'leri de turistlerin uğrak noktalarıdan...Ticaretin kent ekonomisine katkısı yüzbinlerce avroyu buluyor.