Edirne'de 1 metreyi bulan su baskını!

Dün akşam saatlerinde Edirne'de etkisini gösteren kuvvetli sağanak, sabaha kadar yer yer devam etti. Şehirde 24 saat içinde metrekareye 15 kilogram yağış düştü. Bir apartmanın zemin katında kahvehane işleten Recep Sürer, su baskını nedeniyle sabah iş yerine giremediğini söyledi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Edirne'de 1 metreyi bulan su baskını!
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Yağış, hava sıcaklıklarını da etkiledi. Önceki günlerde 30 derecelerde seyreden sıcaklık, yağışın ardından bazı saatlerde neredeyse yarı yarıya düşerek bugün en yüksek 20 derece olacağı tahmin ediliyor. Yağmur sonrası bazı binaların zemin katlarını su bastı.

Kahvehane sahibi Recep Sürer, yaşadığı durumu şöyle anlattı: "Sabah iş yerime geldim ama su baskını nedeniyle içeri giremedim. Şu an suyun tahliye edilmesini bekliyorum. Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri beni ekstra bir maliyetle karşı karşıya bırakacak. Ayrıca ticari anlamda büyük bir kayıp yaşıyorum. Dükkanı ne kadar çabuk açarsam o kadar iyi; aksi takdirde müşteri kaybım artacak." Sürer, yağmurun kanalizasyon borularını tıkadığını ve bu nedenle yağmur suyunun iş yerine taştığını belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Edirne su baskını
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