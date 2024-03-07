Edirne'de 232 düzensiz göçmen yakalandı

Yurt genelinde düzensiz göçmenlere karşı çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Edirne'de gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili Edirne Valiliğinden açıklama geldi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçün önlenmesine yönelik hava destekli denetim ve kontrollerini sürdürdüğü ifade edildi. Kent merkezi ve ilçelerde son bir haftada yapılan denetimlerle ilgili bilgi verilen açıklamada, bu denetimlerde 232 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

Haklarında yasal işlem yapılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Denetimlerde "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla da 11 şüpheli gözaltına alındı, 7 araca el konuldu.