Edirne'de 7 Terörist Yakalandı! Yunanistan'a Kaçacaklarmış

Yunanistan'a kaçmaya çalışan teröristler Edirne'de yakayı ele verdi. Gözaltına alınan kişilerden 4'ünün FETÖ, 2'sinin PKK, birinin de DEAŞ üyesi olduğu belirlendi.

Edirne'de 7 Terörist Yakalandı! Yunanistan'a Kaçacaklarmış

Yurt içinde teröristlerin yakalanmasına yönelik güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak Edirne'de de önemli bir operasyona imza atıldı. Edirne Valiliği, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 teröristin yakalandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalar kapsamında Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü mensubu 7 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişilerden 4'ünün FETÖ, 2'sinin PKK, birinin de DEAŞ üyesi olduğu için arandığı belirlendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Edirne # yunanistan # terörist # operasyon
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