Edirne'de 7 Terörist Yakalandı! Yunanistan'a Kaçacaklarmış

Yurt içinde teröristlerin yakalanmasına yönelik güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak Edirne'de de önemli bir operasyona imza atıldı. Edirne Valiliği, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 teröristin yakalandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalar kapsamında Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü mensubu 7 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişilerden 4'ünün FETÖ, 2'sinin PKK, birinin de DEAŞ üyesi olduğu için arandığı belirlendi.