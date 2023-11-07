Edirne'de 7 Terörist Yakalandı! Yunanistan'a Kaçacaklarmış
Yunanistan'a kaçmaya çalışan teröristler Edirne'de yakayı ele verdi. Gözaltına alınan kişilerden 4'ünün FETÖ, 2'sinin PKK, birinin de DEAŞ üyesi olduğu belirlendi.
Yurt içinde teröristlerin yakalanmasına yönelik güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak Edirne'de de önemli bir operasyona imza atıldı. Edirne Valiliği, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 teröristin yakalandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalar kapsamında Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü mensubu 7 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan bu kişilerden 4'ünün FETÖ, 2'sinin PKK, birinin de DEAŞ üyesi olduğu için arandığı belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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