Edirne’de aile faciası: Eşini ve oğlunu öldürüp intihara kalkıştı!

Edirne’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşanan dehşet verici olayda bir baba, henüz belirlenemeyen bir sebeple cinnet getirerek aile fertlerine saldırdı. Evde bulunan eşini ve erkek çocuğunu öldüren baba, ardından kendi canına kıymaya teşebbüs etti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Eve ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrollerde annenin ve çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Baba ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.