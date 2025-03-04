Edirne'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Edirne'nin Eski Kırklareli Kavşağı'nda bu sabah saatlerinde korkunç bir kaza gerçekleşti. Kırklareli'nin Babaeski ilçesinden, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne hasta nakleden bir ambulans ile S.D. yönetimindeki 22 ABP 150 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans refüje çıkarak durabildi.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ambulansın içinde bulunan sağlık ekipleri kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadığını belirtti. Ancak, otomobilin şiddetli çarpma etkisiyle sürücü ve kızı yaralandı.

Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, sağlık ekipleri otomobildeki yaralıları hızla olay yerinden alarak hastaneye sevk etti. Otomobil sürücüsü S.D. ve kızı G.D., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.