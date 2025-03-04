Edirne'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Edirne'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü ve kızı yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Edirne'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Yayınlanma:

Edirne'nin Eski Kırklareli Kavşağı'nda bu sabah saatlerinde korkunç bir kaza gerçekleşti. Kırklareli'nin Babaeski ilçesinden, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne hasta nakleden bir ambulans ile S.D. yönetimindeki 22 ABP 150 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans refüje çıkarak durabildi.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ambulansın içinde bulunan sağlık ekipleri kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadığını belirtti. Ancak, otomobilin şiddetli çarpma etkisiyle sürücü ve kızı yaralandı.

Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, sağlık ekipleri otomobildeki yaralıları hızla olay yerinden alarak hastaneye sevk etti. Otomobil sürücüsü S.D. ve kızı G.D., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Antalya'da dehşet! 4 cani 'Sigaram yok' diyen genç sağlıkçıyı katlettiAntalya'da dehşet! 4 cani 'Sigaram yok' diyen genç sağlıkçıyı katlettiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

Edirne
Günün Manşetleri
Belediye Başkanı deprem için uyardı
Çayırhan madencileri ikinci iftarı mücadeleyle açtı
CHP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma
Edip Akbayram, son yolculuğuna uğurlandı
Bilirkişi davasında karar
Polis memuru Nihat Karakoca’yı şehit eden şüpheli 16 yıl sonra yakalandı
Borsa İstanbul’da operasyon
Tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Toz yapan kütle Türkiye'ye giriyor
Trump, Ukrayna'ya yardımı durdurdu
Çok Okunanlar
Doğum oranı en yüksek iller belli oldu! İşte o iller.... Doğum oranı en yüksek iller belli oldu! İşte o iller....
İslam Memiş uyardı: Altın mı Bitcoin mi? İslam Memiş uyardı: Altın mı Bitcoin mi?
Bankada parası olanlar dikkat! Uzmanlar "Sessiz hırsız" için uyardı! Bankada parası olanlar dikkat! Uzmanlar "Sessiz hırsız" için uyardı!
Elektrik kesintisine hazır olun:4 Mart 2025 İstanbul elektrik kesintileri Elektrik kesintisine hazır olun:4 Mart 2025 İstanbul elektrik kesintileri
Akaryakıta indirim geldi! Akaryakıta indirim geldi!