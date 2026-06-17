Edirne'de çeltik fabrikasında gaz faciası! İlaçlanan ambara giren 7 işçi zehirlendi

Olayın ardından fabrikada ve hastanede acil durum alarmı verilirken, zehirlenen işçiler hızlıca tedavi altına alındı.

AMBARI KONTROL ETMEK İSTERKEN ZEHİRLENDİLER: FOSFİN GAZI SIZDI

Edinilen bilgiye göre olay, çeltik fabrikasının ambarında böcek, larva ve mantar gibi zararlıların önlenmesi amacıyla "fumigasyon" adlı ilaçlama yönteminin uygulanmasıyla başladı. Bu uygulamanın üzerinden yaklaşık iki gün geçtikten sonra, ambarı kontrol etmek amacıyla içeri giren çalışanlar, ortamda biriken ve oldukça tehlikeli bir tür olan fosfin gazından etkilendi.

Gazı soluyan işçilerin birer birer fenalaşması üzerine durum hemen acil çağrı merkezine bildirildi. İhbarın ardından fabrikaya sağlık, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin özel ekipmanlarla fabrika çevresinde ve ambar içinde aldığı yoğun güvenlik önlemlerinin ardından, gazdan etkilenen 7 işçi ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

İLÇE PROTOKOLÜ HASTANEYE AKIN ETTİ

Olayın ilçede büyük yankı uyandırmasının ardından İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken ve Uzunköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Esen vakit kaybetmeden hastaneye gitti.

Uzunköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Coşkun Özbiçer ile görüşen heyet, tedavi altına alınan işçilerin son sağlık durumları hakkında detaylı bilgi aldı. Hastanede tedavileri süren 7 işçinin durumunun yetkililer tarafından yakından takip edildiği ve olayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.